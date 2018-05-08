Разменяли 100 рублей на всю кассу: гипнотизер ограбил супермаркет в Екатеринбурге

Всю выручку магазина из кассы похитил грабитель, использовавший гипноз. Житель Екатеринбурга заговорил с сотрудниками продуктового магазина. Он попросил разменять ему 100 рублей. Короткий разговор окончился тем, что продавцы отдали мужчине все деньги из кассы. Ущерб составил почти 20 тысяч рублей.

Полиция Екатеринбурга разыскивает злоумышленника, сообщает РИА Новости. Заявление о хищении денег из магазинной кассы поступило в 15-й отдел полиции города. Устанавливается личность корыстного гипнотизера.

В 2012 году мошенница в Москве при помощи гипноза обокрала ювелирный магазин. За покупку она расплатилась двумя купюрами по 5 тысяч рублей. Однако деньги на поверку оказались простой нарезанной бумагой.