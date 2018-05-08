Иньеста будет выступать в Японии с зарплатой 30 млн долларов в год

Ведущий хавбек футбольной сборной Испании и клуба "Барселона" Андрес Иньеста, который завершил свои выступления за каталонскую команду, продолжит карьеру в Японии. 33-летний испанец согласовал контракт с клубом "Виссел Кобе", который готов платить игроку 30 млн долларов за сезон.

Ранее сообщалось, что Иньесту приглашали клубы Китая, а сам он несколько раз заявил, что хотел бы сыграть в Австралии. Но, как сообщает ESPN, в итоге полузащитник выбрал японский "Виссел Кобе" и подпишет с клубом 3-летний контракт, по условиям которого станет богаче на 90 млн долларов.