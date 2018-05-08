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Новое правительство России 11 минут назад
Никаких подводных камней: Путин лично представит Медведева на пост премьера
Не надо искать подводных камней в предложении президента Владимира Путина на пост премьера кандидатуры Дмитрия Медведева. Так заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин будет готов дать ответы на вопросы после выступлений депутатов.
При этом работа нового правительства в случае утверждения премьером Медведева будет строиться на основе майского указа, который устанавливает цели развития России до 2024 года, сообщает "Интерфакс". Это объемный документ, который еще предстоит проанализировать экономистам. Он сформулирован на основе Послания Федеральному Собранию Российской Федерации.
Дмитрий Песков не согласен с мнением, что Владимир Путин до последнего держал интригу с кандидатурой на пост премьер-министра страны.
"Кому было положено, тот знал. Кому не было положено — тот не знал", — пояснил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что кандидатура премьера выдвигается после вступления в должность избранного президента. Так и произошло.
Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Медведев уже обсудили кандидатуры министров и вице-премьеров в новое правительство. Предлагать главе государства для назначения тех или иных кандидатов в кабинет министров – это прерогатива премьера, добавил Песков.
У Владимира Путина на 8 мая запланирован ряд рабочих встреч. Вечером пройдут переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Сначала будет беседа в узком составе, а затем российско-сербские переговоры за рабочим обедом.
Но до этого Путин лично представит кандидатуру Медведева в российском парламенте. После доклада Медведева и выступления депутатов в Думе нельзя исключать также заключительных ремарок со стороны или Путина, или Медведева, предупредил журналистов Песков. Пленарное заседание Госдумы начнется 8 мая в 15 часов. Дмитрий Медведев уже заручился поддержкой депутатов фракций "Единая Россия" и ЛДПР. Это 373 голоса. Для избрания премьером Медведеву нужно набрать более 226 голосов депутатов. Против назначения Медведева будет выступать фракция "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым и ряд депутатов-коммунистов.
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