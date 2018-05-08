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Смена власти в Армении 25 минут назад
8 мая 201812:44
Никол Пашинян стал премьер-министром Армении
Премьером Армении со второй попытки Национальное собрание республики 8 мая избрало лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Николу Пашиняна.
Во втором туре за его кандидатуру, выдвинутую фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", проголосовали 59 депутатов, против 42, передает РИА Новости.
Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, которые были отданы членами правящей Республиканской партии Армении.
В ходе голосования 1 мая Пашиняна набрал лишь 45 голосов из 53 необходимых. Он был единственным кандидатом на этот пост. Ранее Пашинян призывал народ выйти на улицы, если парламент Армении за него не проголосует.
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