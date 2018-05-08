Евгений Малкин пропустит чемпионат мира из-за травмы колена

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин не сможет помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею с шайбой, проходящем в эти дни в Дании. В плей-офф Кубка Стэнли российский форвард выступал с травмой колена, которая не позволит ему приехать на мировое первенство.

"Нападающий Евгений Малкин не сможет приехать в сборную из-за травмы колена. Желаем скорейшего выздоровления, всегда ждем Евгения в сборной! Благодарим его и всех болельщиков сборной России за поддержку! Она очень важна для нашей команды", — сообщается в официальном Twitter ФХР.

⚡Нападающий Евгений Малкин не сможет приехать в сборную из-за травмы колена. Желаем скорейшего выздоровления, всегда ждем Евгения в сборной! Благодарим его и всех болельщиков сборной России за поддержку! Она очень важна для нашей команды! #силавсегдавкоманде pic.twitter.com/x3otmItWdH — Хоккей России (@russiahockey) 8 мая 2018 г.

Ранее тренер "пингвинов" Сергей Гончар предположил, что Малкин не приедет на чемпионат мира по хоккею.