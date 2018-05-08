Telegram обжаловал решение Верховного суда о законности приказа ФСБ

Представители мессенджера Telegram обжаловали в апелляционной инстанции решение Верховного суда России, который признал законным приказ ФСБ России об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей, передает ТАСС.

Ранее Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ. Компания Telegram Messenger LLP (Великобритания) просила Верховный суд России признать этот приказ недействующим и противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

Как сообщалось ранее, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Операторы связи 16 апреля начали процедуру блокировки. Тогда же Роскомнадзор приступил к блокировке IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы.