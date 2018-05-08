Путин поздравил с Днем Победы не лидеров, а граждан Грузии и Украины

Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также жителей Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал "Россия 24".

В посланиях президент назвал эту дату символом единения и беспримерного героизма наших народов, плечом к плечу сражавшихся против фашизма и трудившихся в тылу ради победы над ним. Путин отметил, что сейчас очень важно передать молодому поколению неискаженную правду о войне. Именно на молодежи, по его словам, лежит долг не допустить повторения трагических событий тех лет. Президент также передал слова искренней благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, он пожелал им здоровья, долголетия, мира и благополучия.

Между тем, на вопрос украинского журналиста, почему традиционное поздравление Путина лидерам постсоветских стран с годовщиной Победы в случае с Украиной было адресовано не президенту этого государства, а гражданам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, и вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины".