Разведывательный "Корсар" планируют превратить во вредителя
Разработчики новейшего российского беспилотного летательного аппарата "Корсар", который впервые покажут широкой публике 9 мая, рассказали, как будут развивать его дальше. Так, дрону увеличат дальность полета более чем вдвое – до 250 километров. Кроме того, он получит оборудование для радиоэлектронной борьбы, то есть сможет мешать работе вражеской радиосвязи или разведывательной аппаратуре, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".
Также создатели делают ставку на многофункциональность "Корсара". Он может пригодиться не только военным, но и гражданским. Специалисты "Ростеха" уверены, что дрон подходит для поиска и спасения людей, наблюдение за автомобильными дорогами, поиск очагов лесных пожаров.
Для всех этих целей "Корсар" подходит уже сейчас. В воздухе он способен провести до 10 часов, предельная высота полета – 6 километров, скорость – 150 километров в час. При этом беспилотник относительно небольшой: длина – чуть больше 4 метров, размах крыльев – 6,5 метра.
Вчера Министерство обороны РФ опубликовало видео работы нового БПЛА, где он корректирует огонь артиллерии. Помимо прочего, военные указали, что "Корсара" можно использовать для перевозки небольших грузов.
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