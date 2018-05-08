Тема:
Смена власти в Армении 37 минут назад
Песков считает слова Леонтьева об Армении неудачными и неловкими
Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста Михаила Леонтьева об Армении "неудачными" и "неловкими". Представитель Кремля считает, что на них "не нужно обращать внимание".
"Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении", — цитирует ТАСС слова Пескова.
"И также они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу", — добавил пресс-секретарь Путина.
Ранее Михаил Леонтьев в эфире радиостанции "Комсомольская правда" (от 26 апреля) высказал мнение, что Армения на протяжении всей истории якобы является обременением для России.
Кроме того, он нелестно высказался о политических акциях оппозиции в этой стране.
После того, как эти его высказывания вызвали резонанс, а Союз армян России направил заявление в генпрокуратуру с требованием дать правовую оценку "беспардонным и циничным высказываниями, прозвучавшими в адрес Армении и армян" в радиоэфире, Леонтьев заявил, что высказал свое мнение как журналист, а не как представитель "Роснефти" (где он занимает должность вице-президента).
"Это моя частная позиция, никакого отношения к компании не имеющая", — сказал Леонтьев в комментарии радиостанции "Говорит Москва". Он также добавил, что как журналист имеет право высказывать точку зрения, которая не совпадает с официальной дипломатической линией государства.
Ранее сообщалось, что под влиянием акций протеста парламент Армении со второй попытки проголосовал за единственную кандидатуру на пост премьера – лидера оппозиции Николы Пашиняна.
Ранее по теме
-
Пашинян рассчитывает встретиться с Путиным в Сочи1 час назад
-
Никол Пашинян стал премьер-министром Армении1 час назад
-
Оппозиция на площади Республики ждет избрания Пашиняна премьером Армении5 часов назад
-
Оговорка "на автомате": Пашинян назвал солиста System of a Down Саргсяном15 часов назад
-
Лидер группы System of a Down приехал в Армению поддержать оппозицию19 часов назад
-
Армянам пытаются внушить, что Россия их сдала1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев ждет решения депутатов
- Европа готовит новые санкции за Крым
- В США спланировали ядерную атаку России
- Армения получила того премьера, которого добивалась
- Десерт из ботинка: израильский повар оскорбил японского премьера
Самое читаемое
-
На месте пропажи 2-летнего мальчика нашли надпись "умрет"
- Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии
- Отравлен тюремщиками: летчик Ярошенко на грани смерти
- Водители устроили самосуд над мужчиной, открывшим стрельбу по отцу с ребенком
- Жираф убил известного оператора и режиссера. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Майские указы: задачи и пути решения
- Кондитерская компания Roshen усилила ПВО Украины
- В РФ создадут экотехнопарки для переработки отходов
- Власти введут налог на мангалы и одноразовую посуду
- Пять фильмов о войне: прообразы легендарных героев
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Кто может войти в новое правительство
- Главные задачи на шесть лет
- "Хор Турецкого" исполнил в Берлине песни военных лет
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Дачный сезон: москвичи массово покидают столицу
- Семь тысяч байкеров открыли мотосезон в Москве
- Собянин рассказал о программе долголетия и школьной конкуренции
- Московская пенсионерка победила в суде жилищных рейдеров
- Жителям поселка Мосрентген преградили путь шлагбаумом
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо