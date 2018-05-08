Песков считает слова Леонтьева об Армении неудачными и неловкими

Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста Михаила Леонтьева об Армении "неудачными" и "неловкими". Представитель Кремля считает, что на них "не нужно обращать внимание".

"Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении", — цитирует ТАСС слова Пескова.

"И также они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу", — добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее Михаил Леонтьев в эфире радиостанции "Комсомольская правда" (от 26 апреля) высказал мнение, что Армения на протяжении всей истории якобы является обременением для России.

Кроме того, он нелестно высказался о политических акциях оппозиции в этой стране.

После того, как эти его высказывания вызвали резонанс, а Союз армян России направил заявление в генпрокуратуру с требованием дать правовую оценку "беспардонным и циничным высказываниями, прозвучавшими в адрес Армении и армян" в радиоэфире, Леонтьев заявил, что высказал свое мнение как журналист, а не как представитель "Роснефти" (где он занимает должность вице-президента).

"Это моя частная позиция, никакого отношения к компании не имеющая", — сказал Леонтьев в комментарии радиостанции "Говорит Москва". Он также добавил, что как журналист имеет право высказывать точку зрения, которая не совпадает с официальной дипломатической линией государства.

Ранее сообщалось, что под влиянием акций протеста парламент Армении со второй попытки проголосовал за единственную кандидатуру на пост премьера – лидера оппозиции Николы Пашиняна.