Большая кольцевая линия метро обрастает новыми станциями

Станцию метро "Нижняя Масловка" запустят уже в декабре. Сейчас там начался монтаж и оформление платформ. Она станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, который соединит Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, Савеловский вокзал и остановки наземного транспорта.

Строительные работы на станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро не прекращаются даже в праздничные дни. Специалисты уже пробурили тоннели для поездов. Сейчас роют котлован для самой станции.

"Два тоннелепроходческих комплекса прошли. Затем будет разрабатываться грунт, и подниматься снизу вверх конструкция станции", — объясняет Константин Сысов, заместитель главного инженера тоннельного отряда №6 ОАО "Мосметрострой".

На "Рубцовской" планируют построить большой транспортно-пересадочный узел. Главная изюминка проекта — мост через реку.

"Основной упор будет сделан на развитие улично-дорожной сети. Будет построен мост через Яузу, который будет соединять планируемую застройку с метро. Также планируется строительство многофункционального центра с торговлей для жителей района", — рассказывает Григорий Феофанов, заместитель управляющего директора компании по реализации ТПУ.

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро включает станции "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная". Протяженность отрезка более 11 километров. Специалисты вынесли почти все инженерные коммуникации и уже сооружают шахты, а также монолитные конструкции будущих станций. Первый отрезок от "Рубцовской" до "Авиамоторной" построят до конца 2019 года.

"Работа ведется в условиях достаточно сложной геологии. Здесь обводненные грунты, часто смешанные. Это могут быть известняки, пески. Но справляемся, применяем технику, учитываем опыт "Мосметростроя". Сложности решаем", — говорит Юрий Петрунин, заместитель директора по строительству дирекции метро-2 АО "Мосинжпроект".

Станция "Нижняя Масловка" находится на северном участке Большого кольца. По словам экспертов, технологически станция готова почти на 100 процентов.

"Поезда, которые высаживают пассажиров на "Петровском парке", доходят до станции "Нижняя Масловка" и разворачиваются. Сейчас мы ее готовим непосредственно под пассажиров. Работы идут по графику. Мы планируем примерно в середине декабря эту станцию запустить в эксплуатацию", — объясняет Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

На "Нижней Масловке" также построят крупный транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут переходить не только на другие линии подземки, но и на платформы Савеловского вокзала.