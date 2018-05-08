8 мая 201814:50
Ди Мария может перейти из "Пари Сен-Жермен" в "Атлетико"
Ведущий полузащитник футбольной сборной Аргентины и французского "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария может поменять клубную прописку. Руководители парижской команды рассматривают кандидатуру аргентинца для пополнения бюджета и ухода от санкций по финансовому Fair Play.
При этом инициатива продажи Ди Марии исходит от "ПСЖ", а главным соискателем хавбека сборной Аргентины является мадридский "Атлетико", сообщает Cadena Ser. "Матрасники" из столицы Испании рассматривают кандидатуру Ди Марии на случай ухода из команды французского нападающего Антуана Гризманна.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев ждет решения депутатов
- Европа готовит новые санкции за Крым
- В США спланировали ядерную атаку России
- Армения получила того премьера, которого добивалась
- Десерт из ботинка: израильский повар оскорбил японского премьера
Самое читаемое
-
Собачница, избившая в Петербурге ребенка, отправится в колонию-поселение
- На месте пропажи 2-летнего мальчика нашли надпись "умрет"
- Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии
- Водители устроили самосуд над мужчиной, открывшим стрельбу по отцу с ребенком
- Жираф убил известного оператора и режиссера. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Майские указы: задачи и пути решения
- Кондитерская компания Roshen усилила ПВО Украины
- В РФ создадут экотехнопарки для переработки отходов
- Власти введут налог на мангалы и одноразовую посуду
- Пять фильмов о войне: прообразы легендарных героев
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Кто может войти в новое правительство
- Главные задачи на шесть лет
- "Хор Турецкого" исполнил в Берлине песни военных лет
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Парад Победы и "Бессмертный полк" перекроют движение в столице
- На Каширке Mercedes влетел в здание
- Большая кольцевая линия метро обрастает новыми станциями
- Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров
- Спасская башня Кремля отмечает годовщину своего переименования
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо
Сегодня
Президент Армении утвердил Пашиняна в должности премьера
25 минут назад
10 самых необычных зданий мира
1 час назад
Семья енотов свалилась с потолка на кресло американца
27 минут назад
"Истории" Instagram станут музыкальными
1 час назад
Путин распорядился победить смертность на дорогах
2 часа назад
Проект "Кортеж": самые первые фото минивэна
3 часа назад
Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа
3 часа назад
Нижегородский учитель отправил ученикам порно
5 часов назад
Беспилотные автомобили доехали до Крымского моста
5 часов назад
Ученые смогли оживить мозг умершей свиньи
6 часов назад
О прототипах героев фильмов о войне расскажет сайт Минобороны
9 часов назад
5
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать
23 часа назад
Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия
07.05.2018 13:46
7 538
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы
04.05.2018 14:39
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов
30.04.2018 05:35
Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"
06.05.2018 23:28
Дом музыки отметит День Победы серией концертов
02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву
27.04.2018 21:20