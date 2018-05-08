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Помогите детям. Русфонд 1 час назад
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Полину Гриняеву
26 апреля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Полины Гриняевой из Тверской области. Девочке пятнадцать лет. Она живет в городе Кимры. У нее самая тяжелая, 4-я степень сколиоза. Позвоночник сильно искривлен, грудная клетка деформирована, нарушена работа сердца и легких, Полина страдает от боли, ей тяжело дышать. Массаж, бассейн и лечебная физкультура не помогли, у девочки начал расти горб, остается единственных выход – операция. Московские хирурги готовы выпрямить позвоночник Полины с помощью металлоконструкции, пока не начались необратимые осложнения. Операция и конструкция очень дорогие, госквотой не покрываются. Денег у семьи нет.
Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 490 932 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 448 836 руб. 72 622 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". 5 298 руб. собрали читатели "Новой газеты". 964 176 руб. собрали читатели rusfond.ru и ria.ru . Деньги собраны. Госпитализация в мае–2018. Родители Полины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".
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