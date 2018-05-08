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Лечение диабета 45 минут назад
Исследователи рассказали, сколько яиц можно употреблять диабетикам
Люди с сахарным диабетом, а также с преддиабетическим состоянием очень внимательно относятся к рациону питания, а исследователи стремятся больше узнать о любых факторах риска для здоровья таких пациентов.
Например, долгое время специалисты спорили насчёт того, можно ли диабетикам и людям, склонным к этому заболеванию, употреблять яйца. Считалось, что продукт увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако новая работа австралийских учёных доказывает, что опасения вряд ли можно считать оправданными. Команда из Университета Сиднея совместно с коллегами из других научных центров выяснила, что люди с диабетом второго типа и преддиабетом могут спокойно употреблять до 12 яиц в неделю.
Исследователи отобрали для работы 128 мужчин и женщин старше 18 лет с указанными выше диагнозами и разделили их на две группы. Первая потребляла 12 яиц в неделю, вторая ограничивалась лишь одним-двумя.
В течение первых трёх месяцев никаких изменений в рационе добровольцев не происходило. На втором этапе участники в течение ещё трёх месяцев придерживались диеты, направленной на похудение. В последующие шесть месяцев они вновь перешли на обычное питание. Всё это время потребление куриных яиц оставалось на том же уровне.
На протяжении всего года специалисты следили за состоянием здоровья участников. И никаких изменений, которые говорили бы о повышении риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, у них не наблюдалось. Среди показателей, которые интересовали учёных, были, например, уровни сахара и холестерина в крови, а также артериальное давление.
Более того, ежедневное употребление в пищу яиц никак не повлияло на процесс похудения, точно так же, как и почти полный отказ от этого продукта, добавляют авторы. Люди из обеих групп потеряли примерно одинаковое количество килограммов, и их вес продолжал снижаться даже после второй трёхмесячной фазы, когда они завершили диету и вернулись к своему обычному рациону.
"Несмотря на различные рекомендации по безопасному уровню потребления яиц для людей с преддиабетом и диабетом второго типа, наши исследования показывают, что не нужно ограничивать употребление в пищу яиц, если они являются частью здоровой диеты", — говорит ведущий автор работы доктор Николас Фуллер (Nicholas Fuller).
Он поясняет, что в данном случае под "здоровой диетой" подразумевается замена насыщенных жиров моно- и полиненасыщенными жирами (например, содержащимися в оливковом масле или авокадо).
Немаловажен и другой вывод: несмотря на то, что диабетики чаще всего имеют повышенный уровень "плохого" холестерина, потребление яиц никак не повлияло на его рост, поскольку они содержат "хороший" холестерин (хотя стоит помнить, что и он полезен далеко не всегда).
По мнению исследователей, результаты их работы важны не только для пациентов с диабетом и преддиабетом, но и для здоровых людей, которые стараются придерживаться правильного питания, но часто заблуждаются насчёт тех или иных продуктов из-за распространённых мифов.
"Яйца являются источником белка и микроэлементов, которые могут поддерживать целый ряд факторов здоровья, включая помощь в усвоении жиров и углеводов", — отмечает учёный. Кроме того, продукт улучшает здоровье глаз, сердца и кровеносных сосудов, а также полезен для беременных.
Научная статья по итогам исследования опубликована в издании The American Journal of Clinical Nutrition.
Напомним, ранее учёные выяснили, что к развитию диабета может привести потребление обезжиренных продуктов, а защититься от этой болезни поможет ежедневный завтрак.
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