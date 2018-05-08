Экипажу, который посадил боевой самолет без стойки шасси, вручили награды

Летчики-испытатели Игорь Зимов и Владимир Иринархов награждены почетными медалями авиационного комплекса "Ильюшин" за проявленное мужество и профессионализм при аварийной посадке противолодочного самолета Ил-38SD. Остальной экипаж, а это штурман, бортинженер, бортрадист и бортэлектрик, получил благодарности и грамоты, сообщает пресс-служба Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

Напомним, 28 апреля во время испытательного полета в городе Жуковском у противолодочного самолета Ил-38SD заклинило переднюю стойку шасси. Экипаж несколько раз пытался выпустить ее: делал резкие виражи, дважды жестко касался взлетно-посадочной полосы, чтобы насильно "выбить" стойку из отсека. Однако ничего не помогало. Поэтому пилоты решили сжечь все топливо, чтобы максимально облегчить машину, после чего успешно приземлили Ил-38SD даже без передней опоры.

Ил-38 – это самолет морской авиации, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок, установки минных полей и помощи в поисково-спасательных операциях. Максимальная высота полета – 8 километров, предельная скорость – до 600 километров в час. О версии SD известно немного. По данным СМИ, это самолет для индийских вооруженных сил. Дополните литеры в названии расшифровываются как Sea Dragon, или "Морской дракон".