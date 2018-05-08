Президент Армении утвердил Пашиняна в должности премьера

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром.

Ранее Пашинян был избран премьером Национальным собранием Армении. За него отдали голоса 59 депутатов парламента, в то время как для избрания ему необходимо было набрать 53, напоминает ТАСС.

Это была уже вторая попытка Пашиняна возглавить кабинет министров. В ходе голосования 1 мая Пашиняна набрал лишь 45 голосов из 53 необходимых.

Акции протеста продолжались в Армении с 13 апреля. В результате в отставку ушел глава правительства Серж Саргсян. Оппозиция объявила происходящее "бархатной революцией".