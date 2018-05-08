25 триллионов: Медведев рассказал Думе о выполнении майского указа Путина

На выполнение нового майского указа президента России потребуется около 25 триллионов рублей, сообщил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы РФ.

"Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач. По предварительным подсчетам, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 триллионов рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 триллионов рублей", — рассказал Дмитрий Медведев. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Президент Владимир Путин указал в новом майском указе национальные цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года. Среди задач — увеличения численности населения страны, повышение уровня жизни россиян и создание комфортных условий для их проживания, самореализации, раскрытия таланта каждого.

По мнению Дмитрия Медведева, приступать к реализации этого документа нужно уже сейчас. При этом он пообещал, что новое правительство будет работать в максимально открытом режиме.

Говоря о внешнеполитической ситуации, и.о. премьер-министра отметил, что Россия всегда была и будет значимой частью глобального мира.

"Нам не привыкать жить в условиях таких потрясений, стальных грозовых туч, мы научились это делать. Мы учились этому вместе с вами, уважаемые коллеги депутаты Госдумы. Именно поэтому самые сложные годы, связанные и с кризисом, и с давлением на нашу страну, мы прошли достойно, и продолжили развиваться", — подчеркнул в своей речи Медведев.