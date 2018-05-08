Небесные образы на Met Gala: "Папа Рианна" и "ангел" Кэти Перри. Видео

По традиции в нью-йоркском "Метрополитен музее" в первый понедельник мая, который в этом году пришелся на 7 число, знаменитости собрались на бал "Института костюма" Met Gala. Среди них были замечены Эмбер Херд, Джордж Клуни с супругой Амаль, Ирина Шейк и Брэдли Купер, Мадонна, Рианна, Кэти Перри и многие другие.

В этом году по тематике в костюмированном шоу решили "скрестить" моду и религию. И если одни просто воткнули "лучи" в прически, дабы продемонстрировать свою "связь с небесами", то другие разошлись не на шутку.

Среди тех, чьи костюмы более всего впечатляют – Рианна, которую уже назвали после этого костюмированного шоу "Папа Рианна" за то, что она пришла в серебристом головном уборе под митру Папы Римского.

Не оставила равнодушными зрителей и Кэти Перри в образе ангела с огромными белыми крыльями. Она, кстати, как сообщалось в конце прошлого года, отсудила у монахинь монастырь.

Фоторепортажи и видео с Met Gala публикует, в частности, Daily Mail. При этом издание отмечает, что подобная тематическая вечеринка вызвала много шуточных комментариев в соцсетях над "небесными" образами земных звезд.