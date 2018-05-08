Донской обыграл Циципаса в первом круге турнира в Мадриде

В первом круге турнира в Мадриде российский теннисист Евгений Донской встречался со Стефаносом Циципасом из Греции. Для выявления победителя соперникам понадобилось сыграть все три сета. В итоге победа досталась россиянину, взявшему верх над греком со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 2 часа 41 минуту. Во втором круге Донской сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, у которого второй номер посева.

Ранее одиночный турнир в Мадриде покинул россиянин Карен Хачанов, уступивший в первом раунде сербу Душану Лайовичу в двух сетах – 3:6, 2:6.