Сторожевик "Василий Быков" отправился на испытания

Новейший патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вышел на заводские испытания, которые будут проходить в Черном море. Основные задачи – проверить надежность работы силовой установки, вооружения, электроники, а также управляемость и мореходные качества сторожевика, сообщает агентство "Интерфакс-АВН" со ссылкой на штаб Черноморского флота РФ.

"Василий Быков" построен в Татарстане, на "Зеленодольском заводе". Спуск на воду состоялся в прошлом году. Известно, что российские ВМС заказали 6 подобных кораблей. Два из них сошли со стапелей и находятся на разных этапах госиспытаний.

Новые российские патрульные корабли проекта 22160 очень небольшие: длина – 91 метр, ширина – 14 метров, водоизмещение – около 1500 тонн. Однако скромные размеры делают их менее заметными для радаров противника, что вместе с мощным вооружением превращает эти корабли в опасных противников.

Пока в арсенал "Василия Быкова" входят 57-миллиметровая автоматическая пушка, зенитная ракетная система "Гибка" и две тумбы под крупнокалиберные пулеметы. Плюс на корабле может базироваться многоцелевой вертолет Ка-27. Однако на проект 22160 можно установить дополнительное оружие. Например, универсальный ракетный комплекс "Калибр", который способен уничтожать наземные и надводные цели.

Также из корабля можно сделать узкого специалиста: противокорабельный вариант с комплексом "Оникс" или противовоздушный с полноценной зенитной ракетной системой.