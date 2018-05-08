Главный финансист экс-главы Коми сядет на 6 лет

Суд вынес приговор подельнику бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера Демьяну Москвину. Он признан виновным в участии в преступном сообществе, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Как сообщает СК РФ, в ходе следствия Москвин дал показания по обстоятельствам совершенных преступлений, в том числе изобличающие других соучастников. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Следствием и судом установлено, что Москвин являлся участником преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми под руководством Вячеслава Гайзера, Владимира Торлопова, Александра Зарубина, Алексея Чернова и Валерия Веселова. Москвин при этом, находясь в Москве, управлял финансовыми потоками преступного сообщества, находившимися в оффшорах.

В соучастии с другими обвиняемыми Москвин совершил преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона и установление контроля над ними с целью незаконного обогащения. Например, в 2010 году ими была организована приватизация ГУП "Птицефабрика Зеленецкая". В последующем в результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников сообщества, акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. В целях легализации дивидендов акционерного общества на сумму порядка 1 миллиарда рублей соучастники провели ряд сделок с этими деньгами.

Приговором суда Москвину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 2 миллионов рублей.