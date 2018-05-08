Зоозащитники требуют от компании HBO перестать снимать в сериалах живых слонов

Представители зоозащитной организация PETA направили официальное письмо сотрудникам американского телеканала HBO с требованием перестать снимать диких животных в сериалах "Мир Дикого Запада" и других. Вместо живых зверей предлагается использовать компьютерную графику, сообщает Hollywood Reporter.

Представители PETA пишут, что в вышедшей в конце апреля серии "Мира Дикого Запада" авторы проекта сняли слона по кличке Тай, принадлежащего компании Have Trunk Will Travel. Зоозащитники утверждают, что животное жестоко избивали во время съемок.

"Сегодня существует безопасная и эффективная технология CGI, с помощью которых всех диких животных в сериалах HBO следует заменить компьютерной графикой", — утверждают в PETA.

Представители HBO в ответ заявили, что "деликатно и трепетно" обращаются со всеми животными, которые участвуют в съемках.

"Представители компетентных надзорных органов присутствовали на всех съемках "Мира Дикого Запада", в которых принимали участие животные.

"Они одобрили наши действия, в результате чего сериал получил статус "Ни одно животное не пострадало", — отметили в HBO.

Несколько лет назад представителям PETA удалось добиться закрытия сериала о скачках "Фарт", на съемках которого погибли три лошади.