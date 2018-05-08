Победитель Кубка России по футболу обогатится на 6 млн рублей

Российский футбольный союз обнародовал общий призовой фонд финала Кубка России, который состоится 9 мая в Волгограде. Он составляет 9 миллионов рублей. Из них шесть достанутся победителям турнира. Финалист Кубка России получит три миллиона.

Напомним, что в финал российского турнира сенсационно пробились курский "Авангард" и "Тосно" из Ленинградской области. Их встреча пройдет 9 мая в Волгограде. Начало матча в 19:00 по московскому времени.