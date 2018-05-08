Байкер поймал мотоцикл вылетевшего из седла коллеги

Польский мотоциклист "потерял" по дороге коллегу, который при входе в поворот зацепил отбойник и вылетел из седла, при этом его железный конь продолжил движение и остановился точно у напарника.

Инцидент, судя по дате с закрепленной на шлеме камеры, произошел еще 28 апреля, но в Сеть был выложен только 6 мая. На кадрах видно, как байкеры входят в поворот, но один из них, очевидно, не совладал с управлением и зацепил дорожное ограждение, о чем свидетельствует отметина на "сбежавшем" транспортном средстве.

Мотоцикл проехал еще по меньшей мере 50 метров, пока не прибился к оставшемуся при владельце "коллеге" — байкер остановил и усмирил железного коня, после чего направился на помощь приятелю. Отсутствие сводок об этом происшествии свидетельствует о том, что он выжил и отделался незначительными травмами.