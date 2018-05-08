Валюта Венесуэлы оказалась в семь раз дешевле золота из игры World of Warcraft

Национальная валюта Венесуэлы, боливар, оказалась в семь раз дешевле золота из популярной онлайн-игры Wolrd of Warcraft. В 2017 годы стоимость реальной валюты была всего в два раза ниже цены виртуальных денег, однако с тех пор боливар продолжил дешеветь, сообщает Fortune.

В настоящий момент один доллар стоит примерно 67 тысяч боливаров. За один доллар можно купить примерно 10 тысяч единиц золота в игре World of Warcraft. Таким образом, 1 единица золота стоит 6,7 боливара.

Журналисты шутят, что, возможно, Венесуэле следовало вложиться не в криптовалюту Petro, а в виртуальное золото фэнтезийного мира.