На "пустых" Кумранских свитках найден скрытый текст

В 1947 году археологи обнаружили в пещерах Иудейской пустыни и крепости под названием Масада легендарные Кумранские рукописи, известные также как свитки Мёртвого моря.

Они представляют собой пергаменты из козьей или овечьей кожи, а также папируса. Тексты написаны в основном на древнееврейском и частично на арамейском и греческом языках. Считается, что это остатки библиотеки Кумранской общины.

Треть манускриптов содержит библейские тексты (в том числе фрагменты книги Бытия, книги Исхода, книги Левит, Псалмы), остальная часть – апокрифы, псевдоэпиграфы и другая литература периода Второго Храма. Палеографические данные, внешние свидетельства, а также радиоуглеродный анализ указывают, что свитки были созданы в период от 250 года до нашей эры до 68 года нашей эры.

В 20 веке раскопки на Мёртвом море продолжались в течение 10 лет. За это время археологи обнаружили сотни свитков в 11 пещерах, после чего работы в этом регионе прекратились. Спустя 60 лет израильские археологи совместно с коллегами из США и других стран возобновили поиски свитков.

В феврале 2017 года они сообщили о громкой находке: исследователи обнаружили ещё одну пещеру, хранящую драгоценные манускрипты. Позднее историкам даже удалось вычислить их авторов.

Дальнейшее изучение артефактов привело к новому открытию. Представители Управления древностей Израиля (Israel Antiquity Authority) сообщили о том, что некоторые фрагменты свитков, считавшиеся пустыми, на самом деле таковыми не являются.

Благодаря расширенной технологии обработки изображений при помощи инфракрасной камеры, разработанной в NASA, специалисты обнаружили на 12 кусочках пергамента надписи, которые невозможно увидеть невооружённым глазом.

По размерам эти фрагменты очень миниатюрные, всего 1,5×1 сантиметр. Долгое время они лежали сложенными в ящиках в ожидании изучения и каталогизации. На них почти не обращали внимания, поскольку считали, что эти отрывки не содержат никакого текста, поясняют исследователи.

Теперь же некоторые из них удалось расшифровать и соотнести с тем или иным свитком. Например, нашлись недостающие части Псалтыри, книги Левит (третья книга Пятикнижия), Второзакония (пятая книга Пятикнижия), книги Юбилеев, а также Храмового свитка (это одна из самых длинных обнаруженных рукописей, в которой Создатель выступает от первого лица).

Более того, эксперты обнаружили один очень странный фрагмент. Текст, который он содержит, написан предположительно на древнем иврите, однако шрифт, который использовал автор, существенно отличается от представленных на других свитках. По мнению экспертов, очень может быть, что речь идёт о целой рукописи, выполненной в собственном стиле, о которой историкам дол сих пор просто не было известно.

Учёные отмечают, что предстоит ещё много работы, и наверняка за этими открытиями последую другие, ведь изученные фрагменты – это содержимое лишь одной из хранившихся в Управлении древностей Израиля коробок. Всего их 20, и все они содержат точно такие же крошечные отрывки, которые, как считалось ранее, пусты.

Артефакты, кстати, хранятся в условиях, имитирующих микроклимат Кумранских пещер: температура 20 градусов Цельсия, влажность воздуха 48%, уточняет издание Times of Israel.

Напомним, что первые снимки Кумранских рукописей были выложены в Сеть в 2011 году, а через пять лет Израильские власти запустили глобальный проект по их расшифровке, принять участие в котором может любой желающий.