Краснодарский грабитель для маскировки измазался зеленкой

Житель Краснодара похитил на железнодорожном вокзале у женщины деньги, измазав лицо зеленкой для маскировки. Однако полицейские все равно смогли догнать и задержать нарушителя. Денежные средства изъяты и переданы их владелице.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, в дежурную часть управления обратилась женщина, у которой похитили деньги на железнодорожном вокзале.

Как пояснил 23-летний местный житель, он намерено измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным. Молодой человек уже привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хищение".