Берлинские музейщики опубликовали Google Maps XIX века

Сотрудники сайта объединения музейных фондов Берлина продемонстрировали, как могли бы выглядеть Google Maps в XIX веке. Они создали интерактивные панорамы Рима 1850-х годов, по которым можно совершить виртуальную прогулку.

Интерактивные карты вечного города созданы на основе работ жившего в Риме с 1846-го по 1852-й годы австрийского художника Фридриха Лооса. Он стал свидетелем исторических восстаний и других важных событий в жизни итальянской столицы.

Примерно в 1850 году Лоос создал две акварельные панорамы Рима, на которых изображены вид с холма Целий, где находится парк Вилла Челимонтана.

В рамках интерактивного проекта немецких музейщиков можно посмотреть на Собор Святого Петра в Ватикане, увидеть Колизей, Латеранскую базилику, а также термы императора Каракаллы.

Передвигаться по Риму XIX века можно с помощью мыши или клавиатуры.