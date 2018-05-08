Хосеп Гвардиола: победить в чемпионате Англии труднее, чем в Испании или Германии

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу силы футбольных чемпионатов в Англии, Испании и Германии. Напомним, что испанский специалист во всех перечисленных странах становился чемпионом. На его взгляд, в Англии добиться успеха оказалось труднее всего.

"Мои победы в Испании и Германии? Здесь сделать это гораздо труднее. Мы в восторге от своего достижения и от того, как мы к нему пришли. В начале сезона не знаешь, что произойдет дальше. Ты просто занимаешься подготовкой команды, а титул – это ее результат", — цитирует Гвардиолу Чемпионат.com.

Кроме того, он отметил, что защитить титул чемпиона Англии будет очень сложно, однако "Манчестер Сити" постарается это сделать. "В последние несколько лет мы видели, как команды, одержавшие победу в Премьер-лиге, в следующем сезоне не могли попасть в Лигу чемпионов. Так что защитить титул будет крайне сложно, но мы принимаем этот вызов", — заявил наставник "горожан".