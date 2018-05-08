Кровавый квест: яростно размахивая топором, актер отрубил игроку кусок пальца

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку о происшествии на одном из так называемых "хоррор-квестах". Во время игры актер "ужасного" представления столь яростно размахивал топором, что отрубил молодому человеку — участнику квеста кусочек пальца, сообщает "Интерфакс".

По сведениям местных СМИ, во время игры появился актер, который, вызвал участника игры, попросив выставить руки, и стал размахивать топором.

Позже выяснилось, что топор был настоящий. В результате он отрубил парню средний палец правой руки, пишет издание Don24.Ru.

По словам ростовчанки, которая рассказала об этом инциденте в соцсетях, организаторы квеста отказались вызвать пострадавшему скорую помощь, поэтому везти его в больницу друзьям пришлось самостоятельно.