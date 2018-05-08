Тема:

Ядерная программа Ирана 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
8 мая 201819:12

Источник: США выйдут из ядерной сделки с Ираном и вернут санкции

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник французскому президенту Эммануэлю Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает газета The New York Times.

"США готовятся восстановить все санкции, действие которых было приостановлено в рамках ядерного соглашения, и ввести дополнительные экономические штрафные санкции", — цитирует Трампа РИА Новости.

Ожидается, что американский президент скажет, выходят США из Соглашения или нет. Заявление Трамп планирует сделать в 2 часа дня по вашингтонскому времени, в Москве в это время будет 9 часов вечера.

Как отмечает телеканал "Россия 24", Вашингтон часто критиковал иранское соглашение. Трамп сам называл его "ужасным". На минувшей неделе американский президент заявил, что нынешний договор якобы не убрал возможность создания ядерного оружия, а лишь отсрочил этот день. Именно поэтому Штаты постоянно говорят о пересмотре сделки, а в случае отказа пугают выходом из соглашения. Кстати, сами американцы не разделяют точку зрения своего президента. Согласно последним соцопросам, 56% граждан США против выхода из договора.


Позиция Ирана в данном случае вполне понятна. Что-либо править в документе Тегеран отказывается. Как заявили на прошлой неделе в МИДе страны, Иран добросовестно выполнил все условия сделки, и изменять что-то во "всеобъемлющем плане действий" бессмысленно. Бессмысленным станет соглашение и в случае как раз выхода из него Вашингтона.

На постоянные нарушения договора особо акцентировали внимание в Тегеране. И отметили: в случае демарша США Иран следовать соглашению не станет.

Многие эксперты называют это ядерное соглашение не иначе как историческим. Оно и понятно: стороны долгое время не могли договориться по поводу так называемой проблемы иранского атома. Только летом 2015-го Тегеран и "Шестерка" международных посредников (среди них – Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия) смогли подписать единый документ. Назывался он Совместный всеобъемлющий план действий. Суть следующая – Иран отказывается от производства оружейного плутония и сокращает собственные объемы обогащенного урана. В ответ страны Запада снимают международные санкции.

На первых порах план работал. Тегеран выполнил свою часть договора. Факт, кстати, подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии. Тогда администрация Барака Обамы отказалась от части экономических ограничений. Было это в январе 2016-го. Однако в октябре прошлого года Трамп решил переиграть соглашение. Новый хозяин Белого дома представил более жесткую стратегию по отношению к Ирану. И с того момента Вашингтон постоянно хотел подкорректировать договор.

Ранее по теме

Сейчас

20:25

Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире

19:20

В центре Москвы задержали находившегося в розыске банкира

18:15

Путин подписал указ о назначении Медведева премьером

17:38

Путин - Зюганову: СССР развалила КПСС

17:10

Дмитрий Медведев утвержден премьером большинством голосов

16:34

Соучастник экс-главы Коми сядет на 6 лет

15:38

Президент Армении утвердил Пашиняна в должности премьера

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин подписал указ о назначении Медведева премьером

Путин подписал указ о назначении Медведева премьером

2 часа назад
Источник: США выйдут из ядерной сделки с Ираном и вернут санкции

Источник: США выйдут из ядерной сделки с Ираном и вернут санкции

1 час назад
В центре Москвы лихо задержали находившегося в розыске банкира Ертаева

В центре Москвы лихо задержали находившегося в розыске банкира Ертаева

1 час назад
"Фрау Виталина" вернулась на работу в оренбургский Минлесхоз

"Фрау Виталина" вернулась на работу в оренбургский Минлесхоз

1 час назад
Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире

Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире

18 минут назад
Президент Армении утвердил Пашиняна в должности премьера

Президент Армении утвердил Пашиняна в должности премьера

4 часа назад
10 самых необычных зданий мира

10 самых необычных зданий мира

6 часов назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

07.05.2018 08:51
Секретные рецепты уникальных блюд времен Великой Отечественной войны

Секретные рецепты уникальных блюд времен Великой Отечественной войны

7 часов назад
Битва за Дамаск. Эксклюзивные кадры Евгения Поддубного с передовой

Битва за Дамаск. Эксклюзивные кадры Евгения Поддубного с передовой

1 час назад
95
На честном слове и на одном крыле. Документальный фильм Александра Рогаткина

На честном слове и на одном крыле. Документальный фильм Александра Рогаткина

9 часов назад
598
Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

07.05.2018 14:54
Путин - Зюганову: СССР развалила КПСС

Путин - Зюганову: СССР развалила КПСС

2 часа назад
Штаты ввели новые санкции против российского поставщика оружия

Штаты ввели новые санкции против российского поставщика оружия

39 минут назад
В Финляндии вновь арестовали единственного серийного убийцу в стране

В Финляндии вновь арестовали единственного серийного убийцу в стране

44 минуты назад
Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде

Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде

1 час назад
"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta

"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta

1 час назад
В Латвии задержан правозащитник Владимир Линдерман

В Латвии задержан правозащитник Владимир Линдерман

1 час назад
Кровавый квест: яростно размахивая топором, актер отрубил игроку кусок пальца

Кровавый квест: яростно размахивая топором, актер отрубил игроку кусок пальца

1 час назад
Роскомнадзор разблокировал миллионы адресов Google

Роскомнадзор разблокировал миллионы адресов Google

2 часа назад
На "пустых" Кумранских свитках найден скрытый текст

На "пустых" Кумранских свитках найден скрытый текст

2 часа назад
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин

2 часа назад
Путин: главная задача правительства - победить бедность

Путин: главная задача правительства - победить бедность

2 часа назад
5 мест в Москве, откуда можно лучше всего рассмотреть салют в честь Дня Победы

5 мест в Москве, откуда можно лучше всего рассмотреть салют в честь Дня Победы

3 часа назад
Главный финансист экс-главы Коми сядет на 6 лет

Главный финансист экс-главы Коми сядет на 6 лет

3 часа назад
Стало известно, что скрывается в салоне лимузина Путина

Стало известно, что скрывается в салоне лимузина Путина

4 часа назад
Небесные образы на Met Gala: "Папа Рианна" и "ангел" Кэти Перри. Видео

Небесные образы на Met Gala: "Папа Рианна" и "ангел" Кэти Перри. Видео

4 часа назад
Чип в виде "слоёного пирога" обнаружит наркотики в крови, выдыхаемом воздухе и моче

Чип в виде "слоёного пирога" обнаружит наркотики в крови, выдыхаемом воздухе и моче

4 часа назад
Автомобильный рынок России продолжает уверенно расти

Автомобильный рынок России продолжает уверенно расти

4 часа назад
Семья енотов свалилась с потолка на кресло американца

Семья енотов свалилась с потолка на кресло американца

5 часов назад
Экипажу, который посадил боевой самолет без стойки шасси, вручили награды

Экипажу, который посадил боевой самолет без стойки шасси, вручили награды

5 часов назад
В холодильнике общежития в Петербурге нашли живого новорожденного

В холодильнике общежития в Петербурге нашли живого новорожденного

5 часов назад
"Истории" Instagram станут музыкальными

"Истории" Instagram станут музыкальными

6 часов назад
Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

8 часов назад
iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера

iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера

8 часов назад
Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

9 часов назад
На выходных Москва стала столицей киберспорта: все подробности мейджора по Dota 2

На выходных Москва стала столицей киберспорта: все подробности мейджора по Dota 2

10 часов назад
Дохрюкались: "Свинку Пеппу" запретили в Китае за "гангстерские связи"

Дохрюкались: "Свинку Пеппу" запретили в Китае за "гангстерские связи"

10 часов назад
У людей есть вторая иммунная система, и она портит личную жизнь

У людей есть вторая иммунная система, и она портит личную жизнь

10 часов назад
Ученые смогли оживить мозг умершей свиньи

Ученые смогли оживить мозг умершей свиньи

11 часов назад
О прототипах героев фильмов о войне расскажет сайт Минобороны

О прототипах героев фильмов о войне расскажет сайт Минобороны

14 часов назад
6
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

06.05.2018 23:28
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20