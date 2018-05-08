"Фрау Виталина" вернулась на работу в оренбургский Минлесхоз
Звезда Интернета – экс-начальник оренбургского Минлесхоза Виталий Скопинцев — вернулся на работу. Правда, с понижением в должности, теперь он лишь ведущий специалист. Чиновника уволили после скандального видеоролика с сотрудниками ведомства. Тогда Скопинцев исполнял роль фрау Виталины, а также играл в карты на деньги из мешка с надписью "бюджет".
В скандально известном теперь ролике его образ был едва ли не самым запоминающимся. Накладной бюст, решительный шаг. Фрау Виталина, она же — начальник отдела использования животного мира оренбургского Минлесхоза Виталий Скопинцев. Но сегодня стало понятно, что эффектные появления вообще в характере оренбургского чиновника. Местная пресса так и напишет: "Фрау Виталина" вернулась на работу".
"Я не хочу ничего рассказывать. Все в рамках закона. Остальное узнавайте у нас в юридическом отделе министерства. До свидания", — сказал Скопинцев.
Минувшей зимой это видео не посмотрел только ленивый. В нем чиновники министерства лесного хозяйства Оренбургской области играют в карты, ставят на кон бюджетные деньги и даже исполняют этюды у шеста. И все это, если верить ролику, в рабочие будни и на рабочем месте. После публикации весьма красноречивых кадров все та же местная пресса рапортует: всех любителей перевоплощаться без отрыва от госслужбы губернатор региона Юрий Берг уволил. Однако, как выяснилось сегодня, это было не совсем так.
"Губернатор высказал свою точку зрения на случившееся. Эта точка зрения трансформировалась в заявление по собственному желанию. Никто никого не увольнял. Никаких указов, за исключением освобождения от должности министра по собственному желанию, подписано не было", — заявил помощник губернатора Оренбургской области по связям со СМИ Сергей Щермецинский.
После публикации видео губернатор выразился весьма конкретно: мол, такое поведение недостойно государственного служащего. Только вот кадровых решений не принимал. Заявления об увольнении чиновники Минлесхоза, оказывается, написали по сугубо собственному желанию. Однако то ли желания изменились, то ли некому больше в области доверить использование животного мира, но, оправившись от случившегося, Виталий Скопинцев возвращается к прежней работе.
"Да, то, что он возвращается на свое место после всей этой истории, — это, с одной стороны, удивительно. Но с другой стороны, он не был ни заместителем, ни самим министром. Он простой главный специалист. Как мы знаем, тогда из министерства ушли не только министр и его заместители, но и ряд обычных сотрудников. Может быть, его способности в какой-то там сфере лесного хозяйства оказались столь высоки, что его вернули", — говорит главный редактор регионального информационного агентства Игорь Комиссарчик.
С точки зрения закона, не придерешься. Как только Виталий Скопинцев написал заявление, на замещение вакантной должности был объявлен конкурс. И участвовать в нем каждому, в том числе и едва успевшему уволиться кандидату, запретить нельзя.
"Это не конкурс красоты. Это большое количество согласований для того, чтобы этот или любой другой человек встал на определенную должность, — поясняет юрист Дмитрий Панфилов. — Если это было связано непосредственно с неким таким скандалом, развитым в СМИ после публикации определенного рода материалов, то теперь вопрос к его непосредственному руководителю, который все-таки вновь его принял на работу и рекомендовал для прохождения того или иного конкурса".
Аналогичным образом, наверное, вернуться к прежней работе могли бы и другие участники незабываемого видео, кроме Артема Никулина. Бывший замглавы отдела охотничьего хозяйства ближайшие четыре с половиной года проведет в колонии. Он осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Все остальные свободны. В том числе, в принятии решений.
"Как специалист Виталий Скопинцев хорош. То, что не выдержали несколько больший срок, думаю, оренбургские чиновники поторопились. К сожалению, это столкновение новых технологий и обычной чиновничьей этики", — считает исполнительный вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Виталий Сергеев.
Впрочем, как отмечают коллеги, на карьерном пути Виталию Скопинцеву все-таки пришлось сдать назад: бывший начальник отдела теперь принят на работу всего лишь главным специалистом. Что, разумеется, понижение. В остальном же ничего удивительного, талантливые чиновники ведь еще в ролике предупреждали, что продолжение следует.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дума согласилась назначить Медведева премьером
- Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире
- Роскомндзор разблокировал шесть подсетей Google
- Армения получила того премьера, которого добивалась
- В США спланировали ядерную атаку России
Самое читаемое
-
Собачница, избившая в Петербурге ребенка, отправится в колонию-поселение
- На месте пропажи 2-летнего мальчика нашли надпись "умрет"
- Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии
- Водители устроили самосуд над мужчиной, открывшим стрельбу по отцу с ребенком
- Жираф убил известного оператора и режиссера. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Майские указы: задачи и пути решения
- Кондитерская компания Roshen усилила ПВО Украины
- В РФ создадут экотехнопарки для переработки отходов
- Власти введут налог на мангалы и одноразовую посуду
- Пять фильмов о войне: прообразы легендарных героев
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Кто может войти в новое правительство
- Главные задачи на шесть лет
- "Хор Турецкого" исполнил в Берлине песни военных лет
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Парад Победы и "Бессмертный полк" перекроют движение в столице
- На Каширке Mercedes влетел в здание
- Большая кольцевая линия метро обрастает новыми станциями
- Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров
- Спасская башня Кремля отмечает годовщину своего переименования
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо