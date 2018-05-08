В центре Москвы лихо задержали находившегося в розыске банкира Ертаева

В центре столицы, у бизнес-центра Москва-Сити 8 мая оперативники МУРа и бойцы спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Один из них находился в федеральном розыске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Задержанные доставлены в отдел полиции,там им будет предъявлено обвинение. Источник фамилий задержанных не уточнил.

Однако по сведениям, которые "ВКонтакте" публикует Mash, это крупный казахстанский и российский банкир и предприниматель — глава "Алма-групп" Жомарт Ертаев и его подчиненный — бывший исполнительный директор "Тройка-Д-Банка" Андрей Третьяков.

Сообщается, что задерживали их лихо: автомобиль Ертаева и его сопровождения с помощью патрульных спецбата ГИБДД блокировали прямо на дороге.