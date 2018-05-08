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День Победы 11 минут назад
В Израиле впервые отмечают День Победы как государственный праздник
В Израиле 8 мая начались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В этом году он впервые официально отмечается в стране. Закон о праздновании победы над нацистской Германией ранее принял Кнессет. Тожества будут длится два дня: 8 и 9 мая.
На площади перед Кнессетом звучат марши военных лет и старые еврейские песни. Танцуют солдаты, ветераны Великой Отечественной. Их чествует государство Израиль — страна, объявившая День Победы, 9 мая, государственным праздником.
Авраам Гринзайт – председатель Всеизраильского союза ветеранов Второй мировой войны говорит о том, что 9 мая в Израиле будет праздником отныне и на веки.
О подвиге этих людей рассказывают в израильских школах. Солдатам Красной армии, освобождавшим "Освенцим", "Майданек", "Терезин", ставят здесь памятники и стелы. Но впервые в их честь государственные флаги подняты над площадью парламента — в самом центре Иерусалима.
Сегодня здесь чествуют солдат, без которых было бы немыслимо появление государства Израиль. Рука об руку с ветеранами идут министры правительства Израиля, депутаты Кнессета. В семье каждого из них свято хранится память о войне, о близких, оплативших победу своей кровью.
Софа Ландвер — министр правительства Израиля по делам алии и интеграции рассказывает о том, что ее отец воевал, не зная, что его братья и сестры погибли.
В рядах Красной армии сражались полмиллиона бойцов еврейской национальности. Двести тысяч из них не дожили до победы.
Абрам Гудкович дошел до Берлина. Он приписал себе год, стремясь попасть на фронт, где под Курском и Сталинградом погибли его старшие братья. Ветеран вспоминает, что мать не хотела отпускать его на войну, но он отказался от брони.
На подготовленной российскими школьниками и развернутой в Кнессете выставке документов, посвященных трагедии и героизму войны с нацизмом, председатель парламента Юлий Эдельштейн увидел фотографию своей мамы, спасенной красноармейцами из "Шаргородского гетто".
Эдельштейн говорит: люди должны знать, благодаря чьему подвигу стала возможной победа.
В честь ветеранов, в честь их боевых товарищей, чьи портреты принесли сегодня дети и внуки, в зале Шагала зажигают факел памяти. Памяти об истории войны, которую свято чтут в Израиле, склоняя голову перед подвигом солдат, уничтоживших фашизм, спасших евреев Европы, сделавших возможным создание этой страны.
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