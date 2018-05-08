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Новое правительство России 1 час назад
Путин призвал не быть "огурцами в бочке"
Дмитрий Медведев — председатель нового российского правительства. Президентский указ о его назначении уже подписан. Это произошло сразу после того, как Госдума дала Владимиру Путину согласие на назначение Медведева. За проголосовали 374 депутата, против — 56, воздержавшихся не было. Кандидатуру президент внес в Думу накануне, сразу после своего вступления в должность. Сегодня глава государства представлял своего кандидата лично.
Зал заседаний Госдумы. Журналисты прямо здесь, как правило, никогда не работают. Парламент рассматривает кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя российского правительства
Депутаты, узнавшие в результате консультаций с Медведевым, кого он предлагает на должности вице-премьеров, обсуждают и спорят — возможен ли тот самый прорыв? "Прорыв возможен, если мы все вместе будем работать", — говорит Сергей Неверов. "При том финансово-экономическом курсе, который предлагают, эта задача нерешаема", — спорит с ним Геннадий Зюганов.
На заседание по коридорам Думы Путин и Медведев идут вместе с Володиным. Столько людей, сколько в тот момент собралось у входа в зал, здесь не было еще никогда. В Госдуме сегодня ажиотаж, заполнены лестницы и коридоры.
Кандидатуру Медведева на должность премьер-министра Путин представляет лично. Он напоминает, что в последние годы происходило в мировой политике и экономике. "Для нашей страны это было особенно остро, порой даже и казалось, что драматично. Но, несмотря на все эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности. Это масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно, без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами", — отметил Путин.
Но сейчас перед Россией стоят новые задачи, Путин обозначил их в своем указе: прорыв технологический, прорыв социальный, масштабная модернизация медицины, рост средней продолжительности жизни, рост доходов людей и объемов строительства. "Времени на раскачку у нас нет, надо действовать, — подчеркнул Путин. — В этой связи считаю чрезвычайно важным отметить и сказать следующее: за последний год, а может быть, полтора, Дмитрий Анатольевич и некоторые члены правительства работали как раз над той программой, которая была изложена мною в указе, подписанном вчера. И считаю вполне логичным, чтобы эта команда и реализовывала эти планы".
Медведев называет суммы, которые понадобятся на выполнение поставленных задач: "Около 25 триллионов рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 триллионов рублей".
Причем, озвученные цифры — не просто благие пожелания, говорит Путин. Все просчитано и выверено. "Приоткрою вам тайну — мы до позавчерашнего дня спорили. То есть, я хочу вас заверить, уважаемые коллеги, в том, что это не просто болтовня и слова. Мы все считали. Я не знаю, как это у правительства будет получаться в ходе практической реализации того, что мы планируем делать. Надеюсь, что будет все получаться так, как мы и планируем. Но в целом это должна быть системная, выстроенная работа".
Каждая фракция могла задать кандидату на пост премьера по два вопроса. И ответы на них становились новостями. Про пенсионный возраст. "Новый кабинет министров планирует совершить шаги для реализации этого вопроса? Если да, то в такой форме, в каком виде и в какие сроки?" – спросил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. "У нас с вами прямой откровенный разговор. Нам нужно принимать решения по поводу пенсионного возраста, но, конечно, принимать аккуратно, взвешено, принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья. Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу", — ответил Медведев.
Новостью стал и ответ на вопрос о самых разных разговорах, которые ходят вокруг ставки подоходного налога. "Никаких решений по НДФЛ не готовится", — сказал Медведев.
"Справедливая Россия" один из своих вопросов использовала для того, чтобы озвучить свои политические инициативы. "Мы предлагаем, чтобы председатель правительства при вступлении в должность приостанавливал членство в партии. У нас вопрос — как Вы к этому относитесь?" – поинтересовался руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. "Я отношусь к этому отрицательно, — ответил премьер. — Во главе партии стоят их руководители. И в большинстве стран мира в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства. Ничего крамольного в этом нет".
По парламентскому регламенту, лидеры всех фракций каждый по 10 минут выступают со своими оценками предложенной кандидатуры премьера. И многое сегодня адресовалось и Медведеву, и Путину, который его кандидату внес. Лидер КПРФ снова сравнивал российскую экономику, в которой успехов, по его мнению, нет совсем с успехами компартии Советского Союза.
"Только такая партия могла из распавшейся империи собрать великое союзное государство, только советская власть могли обеспечить победу над фашизмом, когда вся Европа подняла руки вверх, только мы могли создать ракетно-ядерные паритеты, первыми прорываться в космос", — сказал Геннадий Зюганов.
"Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование, — напомнил в ответ Путин. – И здесь, конечно, радоваться нечему. Хорошо это или плохо, но это исторический факт. Никого, кроме компартии, роль которой была закреплена даже в Конституции Советского Союза, не было среди тех, кто руководил этим процессом. Со стороны много было, но КПСС была во главе, и по сути дела руками лидеров КПСС состоялось это историческое событие".
После Зюганова традиционно выступал Владимир Жириновский, который так и не услышал от главы КПРФ главного — так он против кандидатуры Медведева или за? В зале стало шумно. "Вот в последнем указе президента сказано войти в пятерку ведущих экономик мира. А мы там были сто лет назад при царе Николае II. Но его свергли. Вот опять шумят левые! Сто лет шумят, один шум от них, их уже запрещали, их разгоняли, а толку нет от них", — заявил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Экскурсы в историю сменялись рассуждениями о попытках разорвать отношения России со странами, с которыми она исторически связана. "От нас все время открывают то Украину, то Молдову, сейчас Армению", — сказал депутат Леонид Калашников. "Никто ничего не отрывал. Мы в свое время распустили Советский союз, сами это сделали. Это знаете, как при разводе. Супруги разошлись, а один из них говорит: "Но будешь жить по моим правилам". Так не бывает. И надо относится к этому как к данности. Надо понимать, что это суверенные государства", — отметил российский лидер.
С этими странами нужно выстраивать равноправные и выгодные отношения, подчеркивает Путин, как и с государствами дальнего зарубежья. Хоть Запад и заявляет о некой изоляции России, сама Россия изолироваться не собирается точно.
"Если мы замкнемся и будем, как огурцы в бочке, сами себя солить, ничего хорошего из этого не получится. Только огурцы вкуснее становятся, но туда еще нужно чего-то добавить, как специалисты говорят. Поэтому мы не должны заниматься самоизоляцией ни в коем случае, — уверен Путин. — Мы боремся, скажем, за китайский рынок свинины. Сейчас уже определенные шаги в этом направлении предпринимаются. Тем более, если они там с американцами начнут тягаться, и китайцы закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками".
А такая экспансия на внешние рынки становится возможной благодаря резкому росту в сельском хозяйстве. И это лишь одно из достижений, которое прежний кабинет министров может записать себе в актив. "Выросла продолжительность жизни, снизилась смертность, в том числе младенческая и детская, — указал Сергей Неверов. — В два раза вырос объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Более 678 тысяч семей переехали в новые квартиры из аварийного жилья".
О поддержке кандидатуры Медведева заявили "Единая Россия" и ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" выступили против. "В результате работы правительства мы видим углубление и усиление социального неравенства в нашей стране. Мы видим, что растет пропасть между очень богатыми людьми и людьми бедными, количество бедных, увы, не уменьшается", — сказал Сергей Миронов.
"Бедность уменьшается не достаточными для нас темпами. Поэтому одна из главных задач правительства — таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить. Как и победить другие проблемы, которые перед нами стоят, решить и другие задачи глобального, капитального прорывного развития нашего Отечества, нашей любимой страны России", — сказал президент России.
В результате голосования число тех, кто поддержал кандидатуру, представленную Путиным, более чем в шесть раз превысило тех, кто против. Судя по набранным темпам, окончательно новое российское правительство будет сформировано уже в ближайшие дни.
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