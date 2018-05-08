Народная победа: Армения поздравляет нового премьера

Армения обрела нового премьера: им стал депутат Никол Пашинян, который все последние недели возглавлял протестное движение. Новому главе армянского правительства направил поздравительную телеграмму Владимир Путин. А сам Пашинян уже объявил о ближайших планах, причем сделал он это не только в парламенте, но и на площади Республики в Ереване, ставшей эпицентром протестов.

Их общая победа, которую и отмечают все вместе, с размахом: шампанское рекой, песни и танцы. На той же площади, где месяц назад все начиналось.

"Эта победа — это народная победа, — говорят собравшиеся. — Сегодня народ сказал свое слово достойное! Мы не хотим жить, как жили последние 10-15 лет".

"С пяти часов утра до десяти часов вечера работаем в полях и никакого толку нет. Сейчас надеемся, что хоть люди, которые работают, что-нибудь увидят, какие-то перемены", — добавляет другой местный житель.

Еще накануне Никол Пашинян предсказывал, что вероятность его победы на безальтернативных выборах — 95 процентов. Сегодня днем в парламенте произнес свою программную речь. Приоритетом назвал развитие высоких технологий, сельское хозяйств, туризм и партнерство с Россией.

"Армения останется членом Евроазийского экономического союза, — обещает Никол Пашинян. — И мы приложим все усилия, чтобы наша деятельность в этой организации была наиболее эффективной. Армения останется также членом ОДКБ. Развитие стратегического партнерства с Россией остается нашим важным приоритетом. Мы смотрим на военное партнерство с Россией, как на важный фактор, обеспечивающий безопасность Армении".

Вопросов к Пашиняну было всего три, а не 50 с лишним, как неделю назад, когда его кандидатуру не утвердили с первой попытки. Тогда тысячи митингующих перекрыли дороги, а депутаты пошли договариваться. Сегодняшний результат на табло показал: компромисс найден — премьер избран. "Первым делом, которым я займусь, это вопрос безопасности страны, — отмечает он. — О конкретных кандидатурах в правительстве говорить пока рано. Их назначение прояснится после переговоров и выяснения всей информации".

Он получил 59 голосов, достаточных для победы. Свой очень скромный вклад внесла и правящая Республиканская партия. Впрочем, там подчеркнули: их поддержка Пашиняна — лишь временное, вынужденное решение, чтобы улицы успокоить. "Ради внутренней и внешней безопасности, сегодня Республиканская партия сделала так, чтобы сегодня у Армении был премьер-министр, — поясняет вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. — С этого момента наша партия является оппозиционной. Представители партии не будут участвовать в правительстве, потому что мы партия с идеологией. Мы будем конструктивной оппозицией, с государственным мышлением".

За тем, как парламент выбирал Пашиняна, следила вся Армения. У таксистов радиоприемники на полную громкость, чтобы все вокруг слышали. Голосование в парламенте проходит при повышенных мерах безопасности. К зданию стянуты дополнительные силы полиции. Ничего подобного неделю назад не было. Протесты, получившие название "бархатная революция", так и остались в мирном русле. К силе прибегать не пришлось.

Победивший Пашинян из парламента приехал на площадь поздравлять своих сторонников. Движение у площади было парализовано, подъехать поближе получалось разве что на игрушечных машинках, а еще ярым сторонникам нового премьера удалось пригнать в центр Еревана грузовик, доверху заполненный снегом, чтобы на радостях все могли в снежки поиграть. Рядом романтичные натуры бесплатно раздавали цветы.

Указ о назначении премьер-министром президент уже подписал и вручил адресату. Они пожали друг другу руки, после чего Никол Пашинян отправился в свою резиденцию. Скоро ему предстоит участие в саммите Евразийского экономического союза, а значит, свой первый зарубежный визит в новом статусе премьер Пашинян совершит в Россию.