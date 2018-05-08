Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире

Главы Китая, России и США заняли три первые строчки в списке самых влиятельных деятелей мира по версии Forbes. Всего в традиционный рейтинг, опубликованный на сайте журнала 8 мая, включены 75 человек, которые, как отмечает издание, "определяют ход событий в мире".

Первую строчку в этом списке впервые занял председатель КНР Си Цзиньпин, который, как отмечает журнал, после состоявшегося в марте партийного съезда "добился изменений в Конституции и расширил свое влияние".

На второе место журнал поместил президента России Владимира Путина. "Он занимает верхние строчки в списке на протяжении четырех лет, что является беспрецедентным", — отмечает издание.

В публикации также напоминают, что "Путин руководит Россией с мая 2000 года и в нынешнем году добился переизбрания на пост президента в четвертый раз, набрав на выборах почти 77 процентов голосов".

"Это — самая значительная победа для кандидата на выборный пост за все время со времени краха СССР", — пишет издание.

Через год после вступления на пост президента США, отметил журнал, Дональд Трамп оказался на третьем месте в списке самых влиятельных людей в мире.

Как отмечает Forbes, "Трампу сопутствовал лишь ограниченный по масштабам успех в продвижении его программы через Конгресс, где большинство принадлежит его партии".

"В отношении него проводятся расследования, и он не может оставить позади скандалы, связанные с событиями его личной жизни и деятельности в сфере бизнеса, но, тем не менее, он — руководитель страны с самой мощной экономикой и вооруженными силами".

В первую десятку списка вошли также канцлер Германии Ангела Меркель, главный управляющий компании Amazon Джефф Безос, Папа Римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Google Ларри Пейдж.

Эти рейтинги Forbes составляет с 2009 года, напоминает ТАСС.