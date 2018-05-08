Чемпионат мира. Сборная Словакии обыграла австрийских хоккеистов

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В очередном матче группы "А", в которой выступает сборная России, команда Словакии играла с австрийцами. Встреча завершилась победой сборной Словакии со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Марцел Гашчак (5-я минута), Томаш Юрчо (23-я), Кристиан Ярош (42-я) и Михал Криштоф (60-я). У австрийцев отличились Брайан Леблер (2-я) и Петер Шнайдер (42-я).

Словаки одержали первую победу на турнире и после трех матчей с четырьмя очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Австрийцы с одним баллом занимают предпоследнюю строчку седьмую строчку.

В другом матче игрового дня в группе "В" латвийские хоккеисты разгромили команду Южной Кореи со счетом 5:0.