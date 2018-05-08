Во Ржеве после реставрации торжественно открыли мемориал воинам-казахстанцам

Городу Ржеву после реставрации торжественно передан памятник воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад. Мемориал представляет собой гранитную стену, на которой высечены имена бойцов.

В церемонии участвовали посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, глава корпорации Ростех Сергей Чемезов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. В преддверии Дня Победы глава региона поблагодарил ветеранов.

"Наше подрастающее поколение имеет лучший пример перед глазами — как надо жить, как работать и трудиться, и что такое патриотизм. И сегодня, наверное, мы можем сказать, что нам есть, на кого равняться, и есть чему учиться", — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщает ГТРК "Тверь", сегодня также было подписано соглашение между администрацией Актюбинской области и администрацией Ржева. Казахская сторона отреставрировала мемориал, ржевская теперь будет его содержать.