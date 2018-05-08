Бронепоезд и человеческий кортеж: стало известно, как путешествует Ким Чен Ын

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын предпочитает передвигаться исключительно на медленном бронепоезде, а на переговорах с президентом Южной Кореи его машину окружал кортеж из 12 телохранителей. Эти детали путешествий политика подметила газета The Independent.

Как сообщает издание, всего для передвижений за пределы страны главе Северной Кореи одновременно нужно целых три поезда, а все зарубежные поездки Ким Чен Ына обычно так засекречены, что подробности становятся известны лишь по их окончании.

Известно также, что глава КНДР не пользуется общественными туалетами (и в машине, и в поезде для него встроен личный), поскольку "экскременты лидера содержат информацию о состоянии его здоровья", а в поездках, как правило, его сопровождает персональный шеф-повар со специальной лапшичной машиной.