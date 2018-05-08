Жириновский стал свидетелем на политической свадьбе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил процедуру одобрения кандидатуры премьер-министра страны Госдумой со свадьбой. В прямом эфире программы "60 минут" Жириновский сказал: "Это свадьба. Вам не нравится невеста, вам не нравится жених? Но на свадьбе это не обсуждают. Молодым говорят: "В добрый путь, новая семья". Вот и мы говорим: "В добрый путь, новое правительство".

"Сегодня депутаты давали согласие на утверждение председателя правительства. У нас президентская республика. Народ поддержал Путина, значит депутаты должны поддержать предложенную им кандидатуру. Это не правительство Медведева, а правительство Путина. Сегодня был торжественный день. Вчера было вступление в должность президента, сегодня продолжение праздника: вступивший в должность президент просит парламент дать согласие. Отказ в даче согласия, это значит, что депутаты двух партий не хотят нормального начала работы нового правительства", — заявил лидер ЛДПР.

Жириновский пояснил, что фракция ЛДПР поддержала кандидатуру Медведева, так как это "самый опытный чиновник в мировом масштабе", поскольку был и главой администрации президента, и премьером, и президентом.