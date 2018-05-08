Двукратный чемпион мира по хоккею Семин подписал контракт с "Витязем"

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз" Александр Семин подписал контракт с подмосковным "Витязем". Соглашение между 34-летним хоккеистом и командой рассчитано на один сезон, отмечает пресс-служба "Витязя".

В прошедшем сезоне форвард выступал в чемпионате Высшей хоккейной лиги за красноярский "Сокол". Цвета "Вашингтона" Семин защищал в сезоне в 2003-2004 года и с 2006-го по 2012-й, а в 2012-2015 годах нападающий играл за "Каролину". В Континентальной хоккейной лиге Семин ранее выступал за магнитогорский "Металлург" (2015-2017), с которым в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина.

В составе сборной России Семин в 2008 и 2012 годах становился чемпионом мира, в 2005-м завоевал бронзу, а в 2010-м — серебро.