Тема:
Ядерная программа Ирана 8 минут назад
США выходят из ядерной сделки с Ираном
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновят санкции против Тегерана.
Ядерная сделка с Ираном никогда не принесет мира, заявил президент США . По его словам, даже если Иран соблюдает условия сделки по ядерной программе, он может создать ядерное оружие в короткие сроки. "Америка никогда не будет заложницей ядерного шантажа", сказал глава Белого дома.
Трамп также заявил, ссылаясь на данные Израиля, что ядерная сделка основывалась на лжи Тегерана, передает РИА Новости.
Трамп пообещал, что уровень санкций против Ирана будет самым высоким. Он также заверил, что любая страна, которая осмелится помогать Ирану в его ядерной программе, тоже подвергнется санкциям.
По словам президента США, условия этой сделки не отвечают интересам Вашингтона.
На минувшей неделе иранский дипломат заявил, что после выхода США это соглашение становится бессмысленным.
В 2015 году Тегеран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия) подписали единый документ — Совместный всеобъемлющий план действий. Его суть состояла в отказе Ирана от производства оружейного плутония и сокращении собственных объёмов обогащённого урана. Западные страны в ответ обязались снять международные санкции. Администрация бывшего президента США Барака Обамы в 2016 году сняла часть экономических ограничений. Трамп постоянно критиковал сделку, называя ее невыгодной для США.
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