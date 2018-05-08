Нефть Brent дешевеет после заявлений Трампа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,5%, до 75,03 доллара за баррель по состоянию на 21:35 по московскому времени. Эксперты связывают это с заявлениями президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

"Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты выйдут из иранской ядерной сделки", — цитирует Трампа ТАСС.

Президент США также добавил, что подпишет меморандум о том, что ранее замороженные санкции вновь начнут действовать.