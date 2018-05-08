Путин встретился с президентом Сербии

Президент РФ Владимир Путин встретился со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Встреча состоялась в Кремле. Она стала первой после инаугурации российского президента. Путин напомнил, что в этом году отмечается 180-летие установления дипломатических отношений между Россией и Сербией. Также он отметил, что между нашими странами растет товарооборот — в прошлом году он вырос на 23%.

"И мне очень приятно, что есть возможность сегодня вечером в неформальной обстановке перед завтрашними торжественными мероприятиями поговорить по всему комплексу наших отношений", — сказал Путин.

Также глава государства напомнил, что Россия и Сербия не раз выступали вместе в борьбе с общим врагом.

Как сообщает ТАСС, в свою очередь Вучич выразил благодарность от имени граждан своей страны за поддержку сербского народа в трудных жизненных ситуациях. Он заверил Путина, что Сербия будет сохранять независимость и не собирается становиться членом НАТО. Он поздравил Путина с победой на выборах, пожелал ему успехов в работе и поблагодарил "за исключительно теплый прием".

Вучич поблагодарил Путина за то, что в 2015 году Россия наложила вето на британскую резолюцию ООН. По его словам, тогда Россия буквально спасла сербский народ от клейма геноцида.

"Как вы знаете, в международных отношениях ничто не длится короче, чем благодарность. Я хотел бы вас заверить, что то, что вы сделали, сербский народ никогда не забудет. Вы много раз защищали территориальную целостность и суверенитет Сербии", — заявил Вучич.

Также сербский лидер подчеркнул, что Сербия в сложных для России моментах всегда остается на ее стороне и является надежным партнером.