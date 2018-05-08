РФС взыщет штраф от ФИФА с виновных фанатов

Российский футбольный союз выплатит Международной федерации футбола штраф в размере 30 тысяч швейцарских франков за дискриминационное поведение болельщиков, присутствовавших на товарищеском матче между сборными России и Франции. Однако затем взыщет эти средства с виновных фанатов.

"Российский футбольный союз, конечно, выплатит штраф, но эти средства мы будем взыскивать с тех, кто реально является виновным в произошедшем, — заявил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, которого цитирует ТАСС. — Те несколько людей, которые позволили себе оскорбительные выкрики, были почти сразу установлены правоохранительными органами".