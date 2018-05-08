Израиль приготовился к атаке из Сирии

Израильские войска зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии и готовятся к возможной атаке с их стороны.

Армейская пресс-служба сообщила, что развернуты оборонительные системы, силы Армии обороны Израиля находятся в повышенной готовности к атаке. Местным властям приказано открыть и подготовить к использованию бомбоубежища на Голанских высотах.

Как сообщает РИА Новости, населению приграничных территорий рекомендовано следить за армейскими инструкциями. Военные заверили, что готовы к "различным сценариям" и дадут "решительный ответ на любую агрессию против Израиля".