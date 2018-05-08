Путин поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Николом Пашиняном, который сегодня был назначен на должность премьер-министра Армении. Он пожелал ему успехов на этом ответственном государственном посту.

Во время беседы Путин и Пашинян выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений. Кроме того, была подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает ТАСС, Путин и Пашинян обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы.

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Ранее за него проголосовали 59 депутатов парламента при необходимых 53.