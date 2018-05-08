Джиро д'Италия. У этапа на Сицилии оказался бельгийский акцент

Первый в сезоне велосипедный Гранд-тур – гонка "Джиро д'Италия", — после стартовых трех этапов в Израиле вернулась на родную землю. Четвертый отрезок пути прошел на Сицилии между городами Катания и Кальтаджироне. Его выиграл бельгийский гонщик Тим Велленс из команды Lotto Fix All.

Этап длиной 198 км был почти равнинным, но, тем не менее, пелетон разделился на несколько групп, которые на финише показали разное время. Велленс прошел путь за 5 часов 17 мин. 34 сек. Вторым был канадец Майкл Вудс (команда Cannondale-Drapac), третьим – хозяин трассы Энрико Батальин (LottoNL-Jumbo).

К сожалению россияне из команды Katusha-Alpecin пришли на финиш с заметным отставанием от лидеров. Максим Бельков проиграл 8 мин. 50 сек., а Вячеслав Кузнецов – 10 мин. 52 сек. Лидерство в общем зачете сохранил Роан Деннис (Австралия, BMC), прошлогодний чемпион Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) идет вторым с секундным отставанием.

Лучший из российско-швейцарской команды Katusha-Alpecin португалец Жозе Гонсалвеш потерял 3-е место – он теперь 11-й. Наши гонщики далеко от фаворитов: Кузнецов на 142-м месте, Бельков – на 155-м.