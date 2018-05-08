Теннисист Даниил Медведев не смог пройти во второй круг турнира в Мадриде

В Мадриде стартовал теннисный турнир ATP серии "Мастерс", призовой фонд которого превышает 6,2 млн евро. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг соревнований, уступив британцу Кайлу Эдмунду.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась поражением российского теннисиста со счетом 4:6, 0:6​​​. Следующим соперником Эдмунда на турнире станет десятая ракетка турнира и экс-первый номер общего рейтинга ATP серб Новак Джокович.