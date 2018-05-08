Барак Обама: выход США из СВПД - ошибка

Экс-президент США Барак Обама заявил, что решение Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из соглашения по ядерной программе Ирана и о начале процесса восстановления американских санкций в отношении Тегерана ошибочно.

По словам Обамы, в условиях, когда США для решения проблемы с Северной Кореей делают ставку на дипломатию, отказ от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ставит под угрозу соглашение, которое обеспечило достижение тех же целей с Ираном, передает ТАСС. "Именно поэтому нынешнее заявление президента Трампа столь ошибочно", — подчеркнул экс-президент США.

"Без СВПД США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке", — цитирует "Интерфакс" текст заявления Барака Обамы.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты выходят из ядерной сделки с Ираном и намерены восстановить в отношении Тегерана санкционный режим.

В 2015 году во время президентства Барака Обамы Иран и "шестерка" международных посредников — Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия — достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Тогда был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Ирана экономические и финансовые санкции, введенные Совбезом ООН, США и Евросоюзом, напоминает РИА Новости.